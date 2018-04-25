Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы продолжат мешать ему строить Стену

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил приостановить работу правительства страны, если конгрессмены-демократы продолжат мешать реализации его планов по борьбе против нелегальной иммиграции, сообщает «Интерфакс».

«Я готов «прекратить работу» правительства, если демократы не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены!» — записал президент в Twitter.

Он также призвал изменить действующую в США систему, чтобы обеспечить прибытие в страну тех иммигрантов, которые могут принести реальную пользу. «Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди», — пояснил Трамп.

Борьба против нелегальной иммиграции регулярно вызывает споры между Трампом и демократами, считающими его предложения слишком радикальными и неэффективными.

Однако в ряде случаев Трамп и его сторонники могут рассчитывать на помощь некоторых конгрессменов от Демократической партии. Особенно это важно в Сенате, где у республиканцев лишь немногим больше мест, чем у демократов.

Обычно к компромиссам с администрацией Трампа склонны конгрессмены-демократы, представляющие штаты, в которых позиции президента очень сильны. Эти члены Конгресса опасаются, что если они будут слишком часто мешать реализации проектов главы государства, то в итоге не будут переизбраны.

NEWSru.com