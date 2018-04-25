Трамп пригрозил разорить Турцию

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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода из Сирии американских войск. Заявив, что военнослужащим США давно пора было покинуть сирийскую землю, он выразил готовность продолжить атаки террористической группировки «Исламское государство».

Он также выступил с резким заявлением в адрес Турции. «Если Турция атакует курдов, мы разорим их экономически. Но и курдам не следует провоцировать турок», — написал президент в социальной сети Twitter, призвав также создать 20-мильную зону безопасности в приграничном районе.

Слова Трампа вызвали возмущенный ответ пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калина. «Г-н Трамп совершает серьезную ошибку. Курдские боевики – часть Рабочей партии Курдистана, которую и США признают террористической группировкой», — сообщил он.

«Террористы не могут быть ни партнерами, ни союзниками. Турция ожидает, что США будут соблюдать стратегические обязательства и выступает против того, чтобы партнерство сопровождалось террористической пропагандой», — добавил Калин.

Курдский вопрос вызвал глубокий кризис в отношениях двух союзников по блоку NATO. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, прибывшим в Анкару.

Ответом на это стала поездка государственного секретаря США Майка Помпео в Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. Там политик заявил: американцы не допустят, чтобы турки развязали курдскую резню.

NEWSru.com.il