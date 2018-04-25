Трамп призвал свернуть расследование спецпрокурора о российском вмешательстве

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Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, должно прекратиться. Оно очень сильно вредит США, сказал в среду американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам прошедших в США промежуточных выборов.

«Оно [расследование] должно завершиться, потому что это очень плохо для нашей страны… Сговора [российской стороны и предвыборного штаба Трампа] не было», — приводит ТАСС слова главы государства.

Трамп подчеркнул, что обладает полномочиями, позволяющими прекратить расследование спецпрокурора, но не хочет пока этого делать. По его словам, следствие «также должно взглянуть и на другую сторону», подразумевая под этим демократов. Отвечая на прямой вопрос, завершит ли он расследование, Трамп добавил: «Я мог бы завершить его [расследование Мюллера] в любое время, когда бы захотел, но я этого не сделал».

«Это расследование, в ходе которого было потрачено много миллионов долларов.Я думаю, что это очень плохо для нашей страны… Я думаю, что это позор, — пояснил Дональд Трамп. — Я не беспокоюсь ни о чем, что касается российского расследования, потому что это ложь (обвинения его штаба в сговоре. — Прим. ТАСС)».

По словам президента, расследование «никогда не должно было быть инициировано, потому что преступления не было». Глава государства также назвал расследование «фальшивкой».

Трамп отметил, что мог бы уволить всех, кто ведет расследование, но не намерен делать этого по политическим причинам. Он также подверг резкой критике журналиста, задавшего вопрос о расследовании предполагаемого российского вмешательства, передает «Интерфакс».

«CNN следует стыдиться самого себя и того, что вы работаете на него. Вы грубый ужасный человек, вы не должны работать на CNN», — наставлял Трамп корреспондента.

Напомним, в результате промежуточных выборов в США Демократическая партия смогла получить большинство в Палате представителей, а Республиканская партия, лидером которой является Дональд Трамп, сохранила большинство в Сенате.

Ранее демократы заявили о намерении продолжать расследовать предполагаемый сговор штаба Трампа с представителями российских властей в 2016 году. Тогда Трампу удалось выиграть президентские выборы.

Все разговоры об импичменте глава государства считает чушью. «Эти люди больны», — заявил Трамп, подразумевая тех демократов, которые рассуждают о возможности его импичмента.

Трамп также сообщил, что данная тема не обсуждалась в ходе состоявшегося у него во вторник вечером телефонного разговора с лидером демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. В связи с тем, что Демократическая партия по итогам выборов получила контроль над Палатой представителей, Пелоси может вскоре занять в ней должность спикера. Это третий по значимости в государственной иерархии США пост.

NEWSru.com

ФотоThe White House/ twitter.com