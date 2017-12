Трамп распорядился о возобновлении полетов американцев на Луну

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение американскому аэрокосмическому агентству NASA составить план пилотируемой миссии на Луну. Это произошло спустя 45 лет после миссии “Аполлон-17”, в рамках которой была осуществлена шестая высадка людей на спутник Земли.

Как сообщает Sky News, Трамп подписал соответствующую политическую директиву. В ней он распорядился “провести инновационную программу освоения космоса, чтобы отправить американских астронавтов обратно на Луну и в конечном счете – на Марс”.

“45 лет назад, почти с точностью до минуты, Джек (американский астронавт Джек Шмитт, находившийся в составе лунной экспедиции “Аполлон-17”. – Прим. NEWSru.com) стал одним из последних американцев, приземлившихся на Луне. Сегодня мы обещаем, что он не будет последним, и я подозреваю, что мы найдем другие места для приземления, кроме Луны”, – сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

“На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры”, – заявил президент США. Перефразируя выражение Нила Армстронга, который, ступая на поверхность спутника Земли, сказал о “гигантском шаге для всего человечества”, Трамп в присутствии действующих и бывших астронавтов NASA отметил, что его решение также является “гигантским шагом” на пути американского лидерства в космосе.

По словам президента США, подписанная им директива “переориентирует космическую программу на проведение исследований и открытий человеком”.

Как заявил ранее 11 декабря заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, решение Трампа основано на рекомендациях Национального космического совета США, передает агентство Reuters. Предполагается изменение политики Вашингтона в области космических полетов с целью помочь стране “стать движущей силой космической индустрии, получить новые знания из космоса и создавать невероятные технологии”.

Луна – единственное небесное тело, на котором побывал человек. Американская программа пилотируемого полета на Луну называлась “Аполлон”. Первая посадка произошла 20 июля 1969 года, последняя – в декабре 1972 года.

Первым человеком, ступившим 21 июля 1969 года на поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг, вторым – Эдвин Олдрин; третий член экипажа Майкл Коллинз оставался в орбитальном модуле. В декабре 1972 года астронавты “Аполлона-17” капитан Юджин Сернан и доктор Харрисон (Джек) Шмитт стали последними людьми, высадившимися на Луну. В январе 2017 года в США скончался последний человек, стоявший на поверхности Луны. В возрасте 82 лет умер американский астронавт Юджин Сернан, который 14 декабря 1972 года ступил на поверхность спутника Земли – с тех пор подобных миссий человечество не проводило.

Отметим, что в мире существует теория так называемого лунного заговора, в центре которого лежит утверждение, что во времена “лунной гонки” между СССР и США в ходе космической программы “Аполлон” на самом деле американцы на Луну не высаживались, а фотографии, киносъемки и другие документальные материалы лунных экспедиций были якобы сфальсифицированы властями США.

Автором теории заговора считается американский писатель Билл Кейсинг, выпустивший в 1976 году книгу “Мы никогда не были на Луне” (We never went to the moon). Он указывал, что уровень технологического развития NASA не позволял отправить человека на Луну.

Подозрительным писателю, в частности, показалось отсутствие звезд на фотографиях с поверхности Луны, различные оптические аномалии на фотографиях, развевающийся флаг в вакууме, ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате посадки лунных модулей.

Кроме того, по словам Кейсинга, фотопленка космонавтов должна была расплавиться от высокой температуры на Луне. По мнению сторонников теории заговора, США пошли на фальсификацию высадки астронавтов на Луну для поднятия своего престижа из-за отставания от СССР в освоении космоса, а также для отвлечения американцев от военных преступлений США во время войны во Вьетнаме.

NEWSru.com

