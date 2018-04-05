Трамп распорядился отправить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 апреля, подписал распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы Соединенных Штатов с Мексикой, сообщает CNN.

“Министру обороны следует оказать содействие Министерству внутренней безопасности (МВБ) в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для содействия в выполнении данной миссии”, – указал Трамп.

Глава государства ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада, подготовленного совместно с Министерством юстиции, о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для “защиты границы и обеспечения безопасности США”.

По словам Трампа, “ситуация на южной границе достигла критической точки”. “Беззаконие, которое продолжает царить там, несовместимо с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом нашего народа. У моей администрации не остается иного выхода, как действовать”, – заявил президент. Численность национальных гвардейцев, которые прибудут на границу, не сообщается.

При этом бойцы Нацгвардии, которых подключат к охране границы США с Мексикой, не будут вооружены. Об этом говорится в заявлении мексиканского Министерства иностранных дел.

“Министр [иностранных дел Мексики] Луис Видегарай провел разговор с министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Министр Нильсен проинформировала мексиканское правительство о следующих аспектах решения развернуть Национальную гвардию на границе с нашим государством. Нацгвардия будет только оказывать содействие Министерству внутренней безопасности. Национальные гвардейцы не будут носить оружие, а также выполнять иммиграционные или таможенные обязанности”, – отмечается в заявлении (цитата по ТАСС).

Во вторник Дональд Трамп сообщил, что собирается привлечь американских военнослужащих к охране границы с Мексикой. По его словам, межведомственное обсуждение вопроса уже состоялось, но будет продолжаться. При этом президент в очередной раз высказался за строительство там защитной стены протяженностью около 1,1-1,3 тыс. км.

NEWSru.com

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