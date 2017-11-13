Трамп рассказал о потенциальной дружбе с Ким Чен Ыном: “Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким”

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Но для этого Киму надо бы перестать оскорблять Трампа, называя его “старым” – ведь “я бы никогда не назвал его толстым и низеньким”, указывает глава Белого дома. Твит об этом стал одним из самых популярных в аккаунте президента, набрав более 100 тысяч ретвитов. Далее президент вернулся к этому на пресс-конференции в Ханое, куда он прилетел после саммита АТЭС – там северокорейский кризис стал одной из главных тем для обсуждения.

“Это было бы странно, но это возможно, – заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о дружбе с Ким Чен Ыном. – Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни”.

Ранее Трамп демонстрировал свою готовность к контактам, подчеркивая пользу, которую США принесли бы хорошие отношения с Россией. Он заявлял, что это помогло бы быстрее разрешить северокорейский кризис: “Мы говорим о миллионах и миллионах жизней. Это вам не детский сад. Это реальная проблема. И если бы Россия помогала нам наряду с Китаем, проблема была бы решена гораздо быстрее”.

При этом полноценной встречи у Трампа с Путиным на саммите АТЭС не состоялось – лишь несколько коротких бесед, по итогам которых лидеры согласовали совместное заявление по Сирии. Российский президент объяснил сорванные переговоры графиками работы обоих лидеров, а также “определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться не удалось”.

Reuters напоминает, что в прошлом Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались угрозами. При этом обе стороны подчеркивали решимость применить военную силу: КНДР много раз грозила нанести “сокрушительный удар”, а Белый дом подчеркивал, что силовой вариант – последний, но реальный способ разобраться с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

В ходе своего первого выступления на Генассамблее ООН Трамп с трибуны пригрозил “полностью уничтожить” Северную Корею в случае угрозы с ее стороны для США. Позже он призывал главу Госдепа Рекса Тиллерсона не тратить время на поиски дипломатических каналов связи с Пхеньяном.

Reuters обращает внимание еще на одну ремарку Трампа, которая тоже касается России. Президент США заявил, что доверяет выводам спецслужб США по поводу расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в Штатах. Накануне глава Белого дома указывал, что “действительно верит” словам Путина, когда тот говорит, что такого вмешательства не было.

NEWSru.com

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