Трамп собирается в ближайшее время объявить в США режим ЧС из-за наркотиков

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за распространения наркотиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business. “На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая”, – сказал глава государства.

Как отметил президент, часть наркотиков попадает в США из-за рубежа. По его словам, которые приводит РИА “Новости”, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в частности, для решения проблемы распространения наркотиков. Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции, об этом он говорил как в период предвыборной кампании, так и после избрания на пост президента. Президент уверен, что стена поможет остановить поток наркотиков и устранит проблемы с преступностью, которая, по его данным, импортируется из Мексики.

Трамп не в первый раз заявляет о необходимости введения режима ЧС из-за распространения опиоидных препаратов, однако точных сроков до сих пор он не называл. Так, в августе президент заявил, что эпидемия употребления опиатов достигла в стране критического уровня, и отметил, что его администрация разрабатывает документы, чтобы официально ввести режим ЧС.

Как заверил тогда президент, Белый дом собирается “потратить много времени, много усилий и много денег”, чтобы решить эту серьезную проблему, которой раньше в стране не было. За неделю до этого комиссия Белого дома по борьбе с наркоманией и опиоидным кризисом во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала президенту объявить режим ЧС.

В докладе комиссии по борьбе с наркоманией говорилось, что ежедневно 142 американца умирают от передозировки наркотиков. В период с 1999-го по 2015 год более 560 тысяч человек в стране скончались по этой причине, говорится в отчете.

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, только в 2015 году опиаты стали причиной смерти 33 тысяч человек в стране – почти две трети от всех случаев гибели от передозировки наркотиков.

NEWSru.com

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