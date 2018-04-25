TOP,Сегодня в мире

Трамп сообщил дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Фото facebook The White House https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.1698360526918340/1715127625241630/?type=3&theater
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами, пишет Politico. 
«Я объявлю об этом сегодня вечером», − добавил Трамп, который выступит вечером с обращением к Конгрессу.
Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.