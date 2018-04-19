Трамп сообщил об условии для введения новых санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) заявил, что Вашингтон наложит новые санкции против России, когда она их “действительно заслужит”. Трансляция переговоров двух лидеров велась на сайте Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он. “Россия скажет вам, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп”, – заявил президент.

При этом он добавил, что налаживание Соединенными Штатами хороших отношений с Россией и Китаем стало бы позитивным развитием событий и пошло бы на пользу всем сторонам.

“Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, это хорошая вещь, не плохая. Просто помните об том”, – сказал американский лидер, слова которого приводит ТАСС. “Если мы наладим отношения с другими странами, это хорошо, а не плохо”, – добавил он.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что в отношении России грядут новые санкции из-за ее поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Она отметила, что объявлено об этом будет уже в понедельник, 16 апреля.

Однако на этой неделе стало известно, что пока Трамп приостановил принятие санкций. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа рассматривает новые санкции в отношении России, но точную дату их ввода не назвал. Он пояснил, что более ранние сообщения с обозначением сроков введения санкций объясняются спешкой. Позже он пояснил, что Хейли просто не уведомили о смене политического курса администрации.

Российские дипломатические источники накануне подтвердили информацию о том, что власти США решили отложить введение новых санкций против России.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин ищет пути уменьшения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, несмотря на санкции США и удары по Сирии. По данным источников, Кремль распорядился, чтобы чиновники смягчили антиамериканскую риторику.

NEWSru.com

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