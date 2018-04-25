Трамп создал Космические силы США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«В соответствии со своим правом главнокомандующего.. и по согласованию с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов я приказываю создать… командование Космическими силами Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование», — сказано в документе.
В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес «относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США» и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.
По данным СМИ, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.
Ранее сообщалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года. На первом этапе они будут выглядеть как и другие виды Вооруженных сил.
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