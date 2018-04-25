Трамп создал Космические силы США

В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес «относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США» и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.

По данным СМИ, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.

Ранее сообщалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года. На первом этапе они будут выглядеть как и другие виды Вооруженных сил.

korrespondent.net

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