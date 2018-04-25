Трамп уличил Google в подтасовке: поисковик выдает про него только «лживый негатив»

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Президент США Дональд Трамп обвинил поисковик Google в том, что он выдает о нем только негативные сюжеты фейковых СМИ.

«Результаты поиска в Google для «Трамп новости» показывают только материалы фейковых медиаресурсов. Иными словами, [поисковик] их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживый [телеканал] CNN виден. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» — написал Трамп в Twitter 28 августа.

Он отметил, что 96% результатов — это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды.

«Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут положительную информацию и новости [о Трампе]. Они контролируют то, что мы можем и что не можем видеть», — с негодованием добавил президент США.

Трамп неоднократно открыто выступал с критикой в адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 году президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа, напоминает ТАСС.

NEWSru.com