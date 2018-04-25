Трамп: «В Израиле Стена работает на 99,9%»

🔊 Воспроизвести

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twiiter комментарий, в котором обвинил представителей Демократической партии, выступающих против финансирования пограничной стены вдоль границы с Мексикой, в стремлении отказать ему и Республиканской партии в политической победе.

«Это не о Стене, все знают, что Стена будет работать отлично (в Израиле Стена работает на 99,9%). Это только из-за демократов, не позволяющих Дональду Трампу и республиканцам одержать победу», – написал Трамп, видимо имея в виду пограничную стену, возведенную Израилем вдоль границ с Палестинской автономией, Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном.

Напомним, что неделю назад в США заморожена деятельность федерального правительства из-за отказа Сената утвердить требование президента Дональда Трампа выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство разделительной стены на границе с Мексикой.

На этом фоне в США была запущена крупнейшая в истории краудфандинговая кампания по сбору у населения 1 миллиарда долларов на строительство стены. В ответ на инициативу республиканцев демократы запустили кампанию по сбору средств на закупку лестниц для ее преодоления.

NEWSru.com.il