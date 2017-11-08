Трамп в парламенте Южной Кореи обратился к КНДР: “Не надо нас недооценивать и испытывать”

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с речью в Национальном собрании (парламенте) Южной Кореи, где он находится с официальным визитом, обратился к КНДР. Об этом сообщает CNN.

“Сегодня я говорю не только от наших стран, но и от всех цивилизованных государств, обращаясь к Северной Корее: не надо нас недооценивать и испытывать”, – заявил американский лидер.

Все ответственные государства должны объединить силы для того, чтобы “изолировать жестокий режим КНДР и отказать ему в любой форме поддержки, снабжения или признания”, также сказал Трамп. “Мир не потерпит режим-изгой, который угрожает миру ядерным уничтожением”, – подчеркнул он.

“Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали уничтожением. Мы не позволим себя запугивать. И мы не позволим повториться худшим военным преступлениям здесь, на земле, на которой мы сражались и умирали, чтобы ее защитить”, – подчеркнул американский лидер, имея в виду Корейскую войну 1950-1953 годов.

Президент также отметил, что союз США и Южной Кореи остается таким же крепким, как и раньше. Трамп подчеркнул, что Вашингтон выступает за мирное разрешение кризиса на Корейском полуострове, но при этом намерен демонстрировать Пхеньяну свою силу, сообщает ТАСС. “Мы за мир через силу”, – сказал Трамп.

КНДР должна отказаться от своей ракетно-ядерной программы и ступить на путь свободы и экономического развития. Об этом заявил президент США. “Хочу обратиться к лидеру Северной Кореи: ваши вооружения не дают вам безопасность”, – подчеркнул Трамп. Он призвал Ким Чен Ына отказаться от разработки оружия массового уничтожения в пользу экономического развития и совместного с Южной Кореей процветания. “Мы готовы предложить дорогу к лучшему будущему, и первым шагом к нему должна стать полная, проверяемая денуклеаризация Севера”, – отметил он.

Президент высказал мнение, что режим КНДР “ищет конфликты” с другими странами, чтобы отвлечь свое население от собственных проблем, а ядерное оружие необходимо Пхеньяну для того, чтобы “достичь своей темной цели путем вымогательства”.

“Сейчас Север продолжает запускать ракеты над территорией Японии и испытывать ядерное оружие”, – напомнил президент, предупредив КНДР, что не потерпит такое поведение. “США не стремятся к конфликту и конфронтации, но не будут уклоняться от них”, – подчеркнул он.

Кроме того, глава США призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. По данным CNN, его 35-минутная речь завершилась аплодисментами членов парламента. Примечательно, что, по данным СМИ, перед выступлением Трампа из зала вывели протестующего – мужчину с плакатом.

Как стало известно, Дональд Трамп собирался нанести внеплановый визит в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, однако поездку в последний момент отменили из-за плохой погоды. Вертолет с журналистами на борту был вынужден развернуться и вернуться в Сеул. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что была надежда на улучшение погоды, однако она только ухудшились. По ее словам, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин собирался присоединиться к американскому коллеге.

Трамп прибыл в Южную Корею накануне, до этого он был с визитом в Японии. В среду, 8 ноября, президент США отправится в Китай, 10 ноября – во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС и, возможно, в рамках мероприятия встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Азиатское турне завершится 12-14 ноября на Филиппинах.

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Метки: В мире, Дональд Трамп, КНДР