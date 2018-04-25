Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным докладом

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5 февраля Президент США Дональд Трамп выступил в прямой трансляции с ежегодным докладом «О положении дел в стране» на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса в Вашингтоне. Согласно политическим традициям Соединенных Штатов, президент выступает с ежегодным посланием к Конгрессу, в котором дает оценку ситуации в стране, внутренней и внешней политике США и определяет предстоящие законодательные инициативы. Это было второе обращение Трампа на посту главы государства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, говоря об экономических успехах, Трамп подчеркнул рост вдвое американской экономики и рекордный уровень открывшихся рабочих мест. Трамп сказал, что за последние 2 года его администрация действовала с «исторической оперативностью» для решения проблем, которые были проигнорированы предыдущими лидерами из обеих партий на протяжении многих десятилетий. Президент заявил, что за 2 года его администрацией был создан беспрецедентный экономический бум. Было отмечено, что администрация Трампа создала 5,3 миллиона новых рабочих мест, в том числе 600 000 рабочих мест в промышленном секторе. Трамп сказал, что его администрация начала «революцию в американской энергетике», и что теперь Соединенные Штаты являются лидерами по производству нефти и природного газа в мире. Впервые за 65 лет, подчеркнул Трамп, США являются нетто-экспортерами энергоресурсов.

Большая часть речи президента была посвящена наболевшей теме нелегальной иммиграции. Он сказал, что нелегальная иммиграция способствует сокращению рабочих мест для граждан США, снижению заработной платы, перегруженным школам и больницам, росту преступности и истощению системы социальной защиты.

Президент отметил, что небезызвестная преступная группировка MS-13 действует в 20 различных американских штатах, и почти все члены банды появляются в США, пересекая южную границу страны. «Мы убираем этих членов банды тысячами, но пока мы не защитим нашу границу, они продолжат возвращаться обратно», — сказал Трамп.

Он также коснулся денонсации Соединенными Штатами Договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности, возложив вину за этот шаг на Россию, которая, по словам Трампа, нарушала договор в течение многих лет. Он оставил открытой возможность заключения нового договора с участием Китая.

После обращения Президента, обычно как принято по телевидению выступает представитель оппозиции. В этом году выступила бывший лидер меньшинства Палаты представителей штата Джорджия и бывшая претендентка на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс. В своем выступлении Абрамс раскритиковала президента за недавнее частичное закрытие правительства в течение 35 дней.

Отметим,что Стейси Абрамс является первой афроамериканкой, выступившей с ответной речью президенту.

Изначально выступление президента перед Конгрессом планировалось 29 января, но было перенесено из-за шатдауна.