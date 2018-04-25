Трамп запретил вводить новые санкции против Северной Кореи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 22 марта, не позволил ввести в действие объявленные Минфином новые широкомасштабные санкции США против КНДР. Об этом он написал в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.

«Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!» — написал.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

korrespondent.net