Трамп заявил, что он не расист

Президент США Дональд Трамп в связи с громким скандалом из-за его высказываний про страны – “сраные дыры” заявил, что не считает себя расистом, сообщает CNN.

“Нет, я не расист. Я наименее расистский человек из всех, у кого вы когда-либо брали интервью”, – сказал глава государства, выступая перед журналистами в штате Флорида в воскресенье, 14 января.

На прошлой неделе о резких высказываниях Трампа сообщили со ссылкой на источники несколько зарубежных СМИ. По их данным, обидные для некоторых слоев населения ремарки Трампа прозвучали во время встречи в Белом доме с сенаторами при обсуждении инициативы по защите от депортации детей незаконных мигрантов, которые нелегально были ввезены родителями в США в юном возрасте.

Один из законодателей в разговоре упомянул Гаити, писали СМИ. Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти государства “сраными дырами” (shitholes). Сам Трамп позже заявил, что не говорил таких слов.

Между тем в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что считают подобные заявления “шокирующими и постыдными”. “Нет другого слова, чтобы охарактеризовать это (заявление), кроме как “расистское”, – сказал пресс-секретарь управления Руперт Колвилл. “Вы не можете называть целые страны и континенты “сраными дырами”, потому что их население не белое и поэтому не приветствуется (вами)”, – добавил он.

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