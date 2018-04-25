Трамп заявил, что Путин несет ответственность за вмешательство в американские выборы

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на то, что мы не можем вмешиваться, у нас не может быть такого […] Мы живем во взрослом мире». Далее президент по традиции пустил шпильку в адрес своего предшественника Барака Обамы, который, по словам Трампа, сделал «сильное заявление», но его слышал только «очень близкий друг Путина». Он же в отличие от Обамы прямо дал понять Путину, что США «не потерпят такого [вмешательства], и так оно и будет», подчеркнул Трамп.

Напомним, оппоненты Трампа критикует его за то, что с момента своей инаугурации избегал предъявлять обвинения Москве и лично президенту Путину во вмешательстве в американские выборы, несмотря на то, что спецслужбы США предоставили ему уже не один отчет с соответствующими доказательствами. При этом Трамп ранее неоднократно говорил, что верит словам Путина, а не докладам американских разведчиков. В связи с этим Трампа заподозрили в сговоре с Путиным, который якобы помог ему стать президентом. Трамп все это категорически отрицает.

16 июля на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам саммита США-России в Хельсинки Трамп снова заявил, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США. Но следующий день под шквалом критики на родине он заявил, что посмотрел запись своего выступления и заметил, что допустил ошибку во фразе «Я не вижу причины, почему это (не) была бы Россия». «В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес «была» вместо «не была», — отметил 17 июля американский лидер.

Отметим, что на саммите в Хельсинки оба президента заговаривались. Так, Владимир Путин вместо «400 тысяч долларов» сказал «400 миллионов долларов», когда говорил о том, какую сумму якобы пожертвовал инвестор Уильям Браудер Демократической партии США. В отличие от американского президента, исправлять свою ошибку самостоятельно Путин не стал. Вместо него на следующий день уточнение внес представитель Генпрокуратуры РФ.

Как бы там ни было, санкции Соединенных Штатов в отношении России пока останутся в силе и не будут отменены, заявил Трамп в Белом доме 17 июля.

NEWSru.com