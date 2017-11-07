Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить с ним ядерную программу КНДР. Об этом, как сообщает газета The Guardian, Трамп рассказал в ходе беседы с Шерил Аткинсон, ведущей телешоу Full Measure TV. Глава Белого дома, впрочем, оговорился, что пока рассуждать о подобной встрече было бы преждевременно.

По словам Трампа, он “счастлив провести переговоры с кем угодно”. “Я не думаю, что это демонстрация силы или показатель слабости. Я думаю, что прямое общение с людьми – это не такая уж плохая вещь”, – отметил президент.

“Я однозначно открыт для встречи с Ким Чен Ыном с глазу на глаз, но посмотрим, как все получится. Пока что говорить об этом слишком рано”, – добавил американский президент.

Столь спокойный тон в отношении северокорейского лидера резко контрастирует с заявлениями Трампа, которые он сделал в прошедшую субботу. Он, в частности, сообщил, что “очень скоро” примет решение о внесении КНДР в список стран – спонсоров терроризма, а также отметил, что Пхеньян представляет “очень большую проблему для США и всего мира”.

Кроме того, Трамп, начавший в воскресенье свое азиатское турне, подчеркнул, что ни один диктатор “не должен недооценивать американскую решимость”. Американские военные, напомнил он, господствуют “в небе, на море, на земле и в космосе”, а те, кто недооценил Вашингтон в прошлом, “пожалели об этом”.

Центральная газета КНДР на следующий день после этого опубликовала комментарий, в котором Трамп был назван “потерявшим рассудок прохвостом”, а остановить его можно только “абсолютной физической силой”.

Отметим, что в воскресенье утром президент США прибыл с визитом в Японию, где состоится японо-американский саммит. После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, где проведет встречу с президентом Мун Чже Ином. В среду президент США отправится в Китай, 10 ноября – во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит он свое турне 12-14 ноября на Филиппинах.

Ожидается, что во Вьетнаме он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Трамп отчетливо дал понять, что одной из главных тем этой беседы станет вопрос урегулирования ситуации вокруг КНДР.

“Я думаю, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи от Путина по Северной Корее и мы будем встречаться со множеством разных лидеров”, – заявил Трамп.

NEWSru.com

Метки: В мире, Ким Чен Ын, КНДР, Трамп