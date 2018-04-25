Трампа призывают усилить санкции против КНДР

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Американские сенаторы республиканец Кори Гарднер и демократ Эд Мерки призвали в понедельник, 18 марта, президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против КНДР.

Они отметили, что темпы введения новых санкций в отношении Северной Кореи «значительно замедлились» в прошлом году как результат дипломатических усилий Вашингтона, направленных на денуклеаризацию КНДР.

Законодатели приветствовали дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи, но подчеркнули, что на настоящий момент «статус-кво является неприемлемым и противоречит доктрине администрации о «максимальном давлении и вовлеченности».

Как сообщалось, что власти КНДР решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с США по вопросу денуклеаризации. В Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

korrespondent.net