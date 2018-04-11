ТРАМПлин Дали Грибаускайте?

Президента Литвы Далю Грибаускайте вместе с президентами Латвии и Эстонии принял хозяин Белого дома, президент США Дональд Трамп. Еще до самой встречи сам факт в Литве был воспринят как триумф внешней политики. Получена не только словесная поддержка, но и достигнуты конкретные результаты. Удивительно, но на одно и то же событие в итоге смотрели по-разному: львиная доля в Литве – восторженно, восточнее от Литвы, да и немного в самой Литве – с сарказмом, в США – отвлеченно, или едко, но не по отношению к гостям, а по отношению к самому Дональду Трампу. «Литовский курьер» разбирался с крайностями.

В Литве – восторг

СМИ Литвы едва ли не с эйфорией восприняли встречу Дональда Трампа с Далей Грибаускайте. То, что это не встреча тет-а-тет, только повышает ее значимость. Ведь мероприятие прошло в рамках саммита США и стран Балтии. Это отдельный, очень высокий дипломатический статус. Дональд Трамп и вовсе его приравнял к саммиту столетия.

«Я имею честь принимать у себя Балтийский саммит столетия. Спасибо, что приехали сюда для этой важной дискуссии. Это – демонстрация тесной и продолжительной дружбы с балтийскими народами. Спасибо вам большое за эти длительные и невероятные отношения», – говорил глава США.

В крупных литовских СМИ сразу подчеркнули: больше всего на встрече, кроме хозяина, блистала именно президент Литвы, которая говорила больше всех из трех лидеров Балтии, удостоилась самого большого внимания со стороны американских СМИ, да и вовсе стала персонажем одного из самых популярных комедийных шоу США, собирающих десятки миллионов зрителей.

Кроме того, нельзя не заметить, что такой фон был достигнут благодаря мудрости Дали Грибаускайте, которая оперативно подстелила соломку, когда стала продавливать увеличение финансирования на оборону Литвы до 2% от ВВП. Ведь именно Трамп – автор слов о странах-паразитах, которые живут за счет Америки, а в НАТО почти не вкладываются. Если бы наша страна, а за ней и Латвия срочно не включили в свое время форсаж – то ругали бы именно нас, а хвалили бы разве что Эстонию, у которой расходы в 2% уже давно. А так главный раздражитель для Трампа был снят заранее, и ему оставалось разве что хвалить все три страны Балтии, а ругать – Германию, которая тратит на оборону 1% от ВВП.

Из конкретных итогов: выделение порядка 170 млн евро для стран Балтии на вооружение, обучение и другие военные нужды. Кроме того, грядет создание центра кибернетической безопасности, который при поддержке США станет настоящим щитом. И, конечно же, солидная сумма в несколько миллионов на противодействие российской пропаганде. Очевидно, для создания или укрепления СМИ на русском языке в странах Балтии, которые должны перевоспитать тех жителей, которые живут в российском информационном пространстве.

Ну а пародия на Далю Грибаускайте в одном из главных шоу США – Saturday Night Live – и вовсе имиджевый успех. Несмотря на то, что к персонажу президента Литвы персонаж Дональда Трампа обратился со словами «цыганка – ты первая», а потом на речи пародистки заснул и захрапел («как скучно»), как подчеркивают литовские СМИ, Латвии и Эстонии повезло еще меньше. Пародируемый лидер Эстонии не сказала ни слова, а персонажа президента Латвии персонаж Дональда Трампа и вовсе назвал Боратом, и даже не смог вспомнить название страны. В СМИ Литвы и социальных сетях к пародии отнеслись по-доброму. Зато про Литву узнали десятки миллионов простых американцев.

Повод для сарказма

Но есть и другое отношение к встрече. Больше всего иронизировали российские СМИ, но их специально брать не будем, сосредоточившись на небольших литовскоязычных порталах и критике в социальных сетях. Если обобщить, то:

– Что бы ни говорили про важность формата, когда встречаются не поодиночке, а приглашаются сразу трех президентов – это унизительно. Нет никакого равноправия, а лидеров стран Балтии принимают, как на конвейере, оптом;

– Дональд Трамп подловил Далю Грибаускайте, очевидно, сам того не желая, в заискивании, подхалимаже и прислужничестве. Часть встречи была за обедом, за закрытыми дверями. А на пресс-конференции, как всегда зациклившись на себе, Трамп начал в третьем лице рассказывать, что именно при нем НАТО стало как никогда сильной и мощной организацией. Что именно при нем другие страны стали выделять больше денег, что все это – заслуга его, Дональда Трампа. «Трамп изменил НАТО? Это очень рискованный вопрос, но если она скажет то, что сказала в Овальном кабинете…» – сумбурно обратился президент США к президенту Литвы, дав понять, что в Овальном кабинете Даля Грибаускайте главе Белого дома, очевидно, пела дифирамбы о его величии. На угодничество президента Литвы обратили внимание и американские СМИ, которые написали, что если президент Эстонии во время речи Трампа смотрела прямо перед собой и плохо справлялась с улыбкой, то Даля Грибаускайте внимательно слушала президента США, смотря в его сторону и время от времени согласно кивая;

– Не обошлась без внимания фраза Трампа о том, что он, несмотря ни на что, хотел бы «поладить с Россией», поскольку «только глупцы» не хотят хороших отношений с Россией. Позиция официального Вильнюса к РФ сегодня более чем понятна: максимальная изоляция, санкции, бойкот, разрыв всех связей. Власти Литвы, конечно, оговариваются, что все это против сегодняшнего Кремля, а никак не о России как государстве, как народе, но все понимают, что это лишь красивая дипломатическая мина, а реальность доказывает сегодняшняя нетерпимость в обществе. Или так называемых «лидеров» литовского общества, которые радостно уже много лет ведут охоту на ведьм. Надо ли понимать, что Трамп в курсе этого положения в Литве и считает власти «глупцами»?

– Обещанные 170 млн евро на три страны – это даже не крохи в глобальном плане. Это выглядит так же, как и когда МИД Литвы пафосно сообщает, что Украине оказана гуманитарная помощь, а в тексте сообщения скромно написано – выделено пять тысяч евро. Так что это не более чем очередная карта Трампа в игре с Россией, где Литва даже не фон;

– И, наконец, американское юмористическое шоу. Сказанное персонажем Дональда Трампа «цыганка – ты первая» – это не просто пародия. Тут нужно знать особенности английского языка. По-английски было сказано «gipsy-woman», а ведь президент Литвы внешне никак не похожа на ромов (мы рассматриваем исключительно филологические особенности английского языка, жаргонизмы и их значения, ни в коем случае не принижая цыган, среди которых абсолютное большинство – порядочные люди, с прекрасными традициями и блистательными представителями культуры, искусства, науки). А если она внешне не похоже на ромов, тогда, очевидно, имелись в виду приписываемые в английском языке черты (еще раз повторимся – совершенно несправедливые). Например, одно из толкований – обман, жульничество, мошенничество. Выражение «to gyp someone» (обманывать, жульничать) приписывает данные качества в первую очередь цыганам. Другое толкование – само слово в английском языке появилось от «gypsies» – египтяне. Все дело в шаблоне, который сложился еще во времена английского колониализма. Тогда любого смуглого кочевника называли «джипси», не разбираясь, кто он на самом деле по этнической принадлежности. Вот и говорят так в английском языке не столько о цыганах, сколько о представителях бродячих каст в принципе. Словом, определение как минимум не комплиментарное – бродячий жулик, мошенник.

Именно такое, крайнее, взаимоисключающее отношение сложилось после встречи президента Литвы с Дональдом Трампом. Что только в очередной раз доказало поляризацию в обществе, когда одно и то же событие трактуется радикально.

О чем говорили президенты? «Литовский курьер» перевел на русский язык, на наш взгляд, самые интересные и показательные эпизоды пресс-конференции президентов стран Балтии с главой Белого дома. Трамп: Я очень уважаю страны Балтии. Прекрасные люди. Журналист: Но системы воздушной безопасности… Трамп: Прекрасные лидеры, которых я знаю довольно давно. Мы очень уважаем страны Балтии. Спасибо. Спасибо всем. Журналист: Хотели бы вы, чтобы Владимир Путин прибыл в Белый дом? Трамп: Хотел бы, если это было бы возможно. Мы говорили об этом и со странами Балтии. В идеале я бы хотел хороших отношений с Россией. Хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Так что, может, у нас получится, а, может, и нет. Наверно, никто не придерживался более жесткой позиции по отношению к России, чем Дональд Трамп. Если посмотреть на нашу военную мощь, которая не такая, какой бы ее хотел видеть враг, если посмотреть на нефть и газ, которые мы сейчас добываем, можно сказать, что мы независимы. Мы сейчас экспортируем нефть и газ, а это не то, чего хотела Россия. Три президента только что мне сказали, что НАТО получило большое количество денег благодаря Трампу. Это никогда бы не произошло, так что НАТО стало более сильным. Может, вы хотели бы это сказать, госпожа президент? Прошу. Грибаускайте: Да, конечно, мы пять минут назад говорили о том, насколько важно для нас пребывание США в НАТО и его вклад в Альянс. Мы вместе с США надеемся идти вперед, реформируя НАТО, особенно в таких сферах, как принятие решений, решимость, блокирование доступа, которое мы надеемся увидеть в случае агрессии России. Без США это было бы невозможно, около 80% расходов НАТО покрывают США, поэтому существенный голос США очень важен для лидерства и реформ. Мы с вами. Я считаю, что лучшие союзники, которые у вас сейчас есть в Европе, это страны Балтии. Мы также делаем свою домашнюю работу, модернизируем армию, уже выделяем 2% на оборону, и я считаю, что вместе мы можем многое сделать. Я очень надеюсь увидеть каждого из вас за столом в Брюсселе, где мы сделаем еще один шаг, создавая лучшее НАТО, более результативное НАТО, более эффективное НАТО. Трамп: Трамп изменил НАТО? Это очень рискованный вопрос, но если она скажет то, что сказала в Овальном кабинете… Грибаускайте: Могу повторить, что это очень хорошее давление на всех членов НАТО, это прекрасное давление на всю политическую элиту, которая думает, что кто-то должен их защищать, но не они сами. Так что в первую очередь нужно сделать домашнюю работу, и только потом обращаться за помощью к партнеру. Именно это вы и сделали. Такой род лидерства хорош, и мы также им руководствуемся, я говорю честно. Мы руководствуемся им, чтобы оказывать влияние на другие страны, показывая, что нужно в первую очередь инвестировать самим, и только после этого нам смогут помочь партнеры. И это… Трамп: НАТО получило миллиарды долларов благодаря мне, потому что я сказал, что вы провинились, вы не заплатили многим странам, это правда? Многие страны не заплатили. Даже сейчас Германия платит 1%, и даже платит неполный 1%, и в то же самое время соединяется газопроводом с Россией, Германия будет платить миллиарды долларов России за энергию. Поэтому я и спрашиваю, почему так происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, соединяясь с ней газопроводом? Это неправильно. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит. Германия платит 1%, США платят почти 4%. США, как вы сказали, покрывают 80% расходов НАТО. Вы думаете, это честно? Если иметь в виду то, что сказано о моем вкладе, то вы могли бы поговорить об этом с главой НАТО господином Столтенбергом, который сказал, что из-за того, что я сказал странам, они начали больше тратить. Генерал, я считаю, что вы также можете это подтвердить, намного больше миллиардов долларов, чем они потратили бы в том случае, если бы президентом была мошенница Хиллари Клинтон. Это я могу вам подтвердить. Намного больше миллиардов. Мы придерживались очень жесткой позиции по этому вопросу и очень твердой позиции по отношению к России. Но я скажу, что если мы будем договариваться с Россией, это будет хорошо, а не плохо. Все возможно, этого может и не произойти. Увидим, получится у нас или нет, но если мы будем договариваться, это будет замечательно. Это касается и Китая, и многих других стран. Но увидим, что будет, время покажет. Никто не придерживался более жесткой позиции в отношениях с Россией, но договариваться с Россией это хорошо, не плохо. Все с этим согласны, за исключением очень глупых людей. Журналист: Вы видите Путина как друга или как врага? Трамп: Увидим, я дам вам знать. Придет время, когда я дам вам знать. Вы это узнаете очень скоро.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Даля Грибаускайте, Дональд Трамп, встреча