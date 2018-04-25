Трамп:США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

🔊 Воспроизвести

Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.

«Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!» — написал он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в четверг назвал его намерение признать Голанские высоты «историческим шагом», передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства еврейского государства.

«Премьер-министр поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за решение о признании Голанских высот», — отмечается в распространенном ведомством Нетаньяху сообщении.

«Вы совершили исторический шаг!» — приводит канцелярия премьер-министра его высказывание.

Беньямин Нетаньяху назвал невероятным уровень поддержки еврейского государства со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал во время выхода в четверг к прессе вместе с госсекретарем США Майклом Помпео после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать израильский суверенитет над Голанскими высотами.

«Президент Трамп, он сделал это снова. Сначала он признал Иерусалим столицей Израиля и перенес сюда (в Иерусалим. — Прим. ТАСС) посольство США. Затем он вышел из разрушительного соглашения с Ираном и восстановил санкции против Ирана. Но сейчас он сделал нечто равное историческому значению: он признал израильский суверенитет над Голанскими высотами, и он сделал это в момент, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы для атак и уничтожения Израиля», — сказал премьер-министр Израиля.

По словам Нетаньяху, «послание, которое Трамп транслирует на весь мир, состоит в том, что Америка стоит на стороне Израиля». «Мы глубоко признательны за американскую поддержку, невероятную поддержку нашей безопасности и нашего права на самооборону», — продолжил Нетаньяху. Трансляцию выступления премьер-министра вела в Twitter его пресс-служба.

На состоявшихся в среду переговорах с госсекретарем Майклом Помпео Нетаньяху добивался того, чтобы США признали суверенитет еврейского государства над значительной частью Голанских высот. Как отмечали американские СМИ, косвенные признаки указывают на то, что США могут склоняться к удовлетворению этого запроса Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Между тем резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года характеризовала произошедшее как аннексию.

NEWSru.com