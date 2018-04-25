Трампу запретили выходить из НАТО

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Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 января, приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters. Законодательную инициативу поддержали обе противоборствующие партии. «За» проголосовали 357 конгрессменов, против − 22.

По информации на сайте Конгресса, документ был представлен в парламенте 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. При этом законопроект призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону.

Для того, чтобы стать законом, документ должен пройти голосование в Сенате, а затем отправиться на подпись главе государства. Трамп может наложить на него вето, которое Конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

Ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО и требовал от союзников увеличить долю оборонных расходов. При этом он не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

korrespondent.net