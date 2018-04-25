Трансграничный марафон в девятый раз свяжет Гродно и Друскининкай

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Трансграничный марафон дружбы 14 июля свяжет Гродно и Друскининкай. Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Регистрация на одно из ярких событий бегового сезона уже стартовала. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте марафона. О желании преодолеть марафонскую дистанцию уже заявили около 20 любителей бега из Беларуси, Литвы, Словакии, Польши и Норвегии. В прошлом году на старт вышли около 100 атлетов из 10 стран.

«Марафон свяжет белорусский и литовский города уже в 9-й раз. Интересен он прежде всего тем, что проходит по территории двух стран. Аналогов такому марафону практически нет. Границу, к слову, участники преодолеют без остановок, пограничный контроль будет, как обычно, организован в местах старта и финиша», — рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Способствует привлечению иностранцев и возможность посещать Гродно и окрестности без визы.

Каждый год старт и финиш марафона меняются местами. Если в 2018 году атлеты начинали пробег из Друскининкай, то в 2019 году местом старта станет спортивный комплекс в Гродно. Финишная зона расположится в центре литовского города. Дистанция марафона составляет 42,195 км, трасса сертифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Победителей определяют не только в абсолютном зачете, но и в нескольких возрастных категориях.

Для участников организуют культурную программу, экскурсии, концерты в местах старта и финиша. Все финишировавшие получат уникальную медаль: к каждому марафону ее дизайн изменяется.

Марафон Гродно — Друскининкай станет одним из этапов уникального бегового проекта. Второй раз в регионе будет проводиться так называемая Гродненская беговая лига, которая объединяет самые рейтинговые и интересные старты сезона. По итогам каждого из забегов атлетам и командам будут начисляться зачетные баллы. В конце бегового сезона определятся обладатели Гран-при в нескольких категориях: абсолютном зачете, командном и других.

Подготовлено по сообщениям СМИ