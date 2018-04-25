Транспорт и мобильность

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Вильнюс присоединился к европейским городам, живущим по принципам гармоничной мобильности. На минувшей неделе городской совет Вильнюса утвердил План гармоничной мобильности Вильнюса, который поможет достичь баланса между различными способами передвижения, сделать транспортную инфраструктуру в городе более мобильной и удобной.

«План гармоничной мобильности, разработанный до 2030 года, предусматривает меры, которые позволят гражданам передвигаться по городу Вильнюсу безопаснее, удобнее и комфортнее, независимо от выбранного способа передвижения. Благодаря этому документу мы присоединились к передовым городам Европы, которые занимаются улучшением транспортной инфраструктуры», — говорит заместитель мэра Линас Квядаравичюс.

По данным мэрии, Вильнюс лидирует в Европе по количеству автомобилей в системе каршеринга. По его словам, один такой автомобиль заменил бы 10 личных. Кроме того, уменьшились бы семейные расходы на транспорт. Подсчитано, что в столице около 15% семейного бюджета уходит на содержание автомобиля. А расходы на общественный транспорт составляют 3% бюджета. «Это значит, что остальные 12% можно использовать на времяпрепровождение с семьей, поездки в отпуск, на выходные. Это большие суммы, их можно использовать», — отметил вице-мэр.

Проблему заторов планируют решать, предоставляя преимущество на дорогах общественному транспорту, велосипедам, самокатам и другим способам перемещения, а количество автомобилей должно сократиться за счет расширения системы аренды автомобилей (каршеринга).

Планируется дальнейшее повышение качества общественного транспорта: увеличение его скорости в городе (особенно в центральной части), а также обеспечение более частых маршрутов, повышение его надежности и удобства. Также будет продолжена работа по созданию экологической транспортной системы, привлекательной и безопасной для повседневных путешествий. С этой целью будут оборудованы новые велосипедные дорожки. В плане на 2030 г. указано, что 7,5% поездок в день — будут поездки на велосипеде. Кстати, только 1% — это 13 000 поездок.

Особое внимание также уделяется экологизации транспорта и распределению потоков, управлению грузовой логистикой, особенно в районе Старого города. Основная цель — уменьшить негативные последствия от потока автомобилей: показатели шума и загрязнения, а также повысить безопасность в городских районах. Цель будет состоять в том, чтобы изменить как окружающую среду, так и качество улиц и самих автомобилей — постепенно сократить количество обычных автомобилей с бензиновым двигателем в Вильнюсе. Большое внимание будет уделено загруженности автомобилями в городских районах.

Быстрее всего жители Вильнюса ощутят перемены в Старом городе, где количество автомобилей ограничат уже в следующем году. «Старый город – насущная тема. 30-40% поездок здесь – транзит через Старый город. Такого быть не должно – в Старом городе должно быть больше пешеходов, меньше автомобилей. Уже в следующем году введут объезд. Люди должны понять, что нельзя ездить транзитом по Старому городу. Можно это делать в объезд», – сказал Л. Квядаравичюс.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt