Транспорт осенью

Вильнюсское муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos сообщает, что с октября изменилось расписание движения автобусов №№ 1, 2, 36, 37, 41, 53, 63, 88, 88N и 3G.

На автобусных маршрутах №№ 41, 88 и 88N будут курсировать совершенно новые транспортные средства. Новые автобусы будут с низким уровнем посадки, приспособленным для инвалидов. Во время пути можно будет пользоваться бесплатным Wi-Fi и заряжать свои мобильные устройства.

Изменилась организация движения общественного транспорта в районе вокзала. Автобусы №№ 1, 2, 3, 4 будут отходить со стоянки, обозначенной буквой «J». Буквой «К» будет обозначена стоянка, на которой, как всегда, останавливаются автобусы №№ 1G, 53 и ночного 103N.

Изменится и автобусный маршрут № 11 Ужупис – Сянаместис – Жверинас — на маршруте будет оборудована дополнительная остановка «Аушрос вартай», и на ней будут останавливаться курсирующие по направлению к улице Пилимо автобусы №11.

Изменен порядок движения общественного транспорта в районе аэропорта. Автобусы №№ 88 и 88N стали «скорыми». Они будут курсировать по улицам Жирню, Базилийону, Пилимо, Йогайлос, Вильняус с остановками «Аэропорт», «Аушрос вартай», «Площадь Винцаса Кудирки», «Площадь Европы». В дневное время эти автобусы будут курсировать с интервалом 20-22 мин., а ночью – каждые полчаса. Первый ночной автобус из аэропорта отправится в 23.30, а последний – в 4.30.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, расписание движения автобусов, транспорт