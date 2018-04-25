Транспорт – по осенне-зимнему расписанию

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C 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание движения общественного транспорта.

В рабочие дни будут курсировать 188 троллейбусов и 400 автобусов, а в выходные и праздничные дни – 107 троллейбусов и 234 автобуса. В столице продолжается обновление транспортного парка, в сентябре будет курсировать 171 новый автобус, а до конца года – уже 250 новых автобусов. В этом году вильнюсцы смогут испытать и новые троллейбусы.

Пассажиров ожидают и другие новшества – с 1 сентября автобусы №№29 и 59 будут дополнительно останавливаться на остановке «Каунасское шоссе».

В этом сезоне изменятся названия некоторых остановок. Остановка общественного транспорта «Паплауйос» будет изменена на «Вильняле», «Аудеяс» на «Друйос», а остановка «стадион «Жальгирис» на «Ринктинес».

Также будет возобновлен маршрут автобуса №89, курсирующий от площади Няприклаусомибес через Старый город, кладбище Расу до вокзала. На этом маршруте будут курсировать автобусы малой вместимости.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt