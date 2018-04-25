Транспортные средства Минобороны предлагается освободить от дорожного налога

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Выдвигается предложение освободить от дорожного налога транспортные средства системы министерства обороны Литвы, а грузовой транспорт оборонного ведомства — от налога на регистрацию. По этой причине Программа надзора и развития дорог лишиться около 145 тыс. и 40 тыс. евро.

Это предусмотрено в поправках к дорожному закону и сопровождающим правовым актам, подготовленных министерством коммуникаций и транспорта, которые в среду рассмотрит Кабмин.

Дорожный налог не будет взиматься за использование магистральных дорог транспортными средствами системы обороны, а также за использование дорог крупногабаритными и тяжеловесными средствами Минобороны. От этих сборов сейчас освобождены транспортные средства зарубежных стран.

Также предлагается установить, что цена билета паромной переправы на Куршскую косу и из нее будет компенсироваться литовским военно-служащим, следующим по делам службы, государственным служащим и работникам, работающим по трудовым договорам, а также транспортным средствам литовской армии.

Для этого из программы надзора и развития дорог потребуется около 10 тыс. евро на покрытие дополнительных расходов.

BNS