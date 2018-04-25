Трассу Минск – Ошмяны – Литва реконструируют

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В Белоруссии займутся реконструкцией дороги на Вильнюс. Ремонтные работы могут быть завершены уже в следующем году, заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщает телеканал «Беларусь-1».

По его словам, также в планах обновление контрольно-пропускного пункта «Каменный Лог», который находится на литовской границе.

«Планируем заняться реконструкцией автомобильной дороги М7 — Минск – Ошмяны – Литва. С реконструкцией пункта пропуска «Каменный Лог». И в 2020 году эту работу завершить», — заявил министр.

Автомагистраль М7 ведет из Минска к литовской границе, далее дорога следует к Вильнюсу по трассе А3. Является частью европейского маршрута Е28.

ЛК