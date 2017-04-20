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Требуются волонтеры

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 20, 0:01   |   Комментариев: 0

Чемпионат мира по хоккею, который принимал Минск в 2014 году, по мнению экспертов, стал лучшим за всю историю этих соревнований. Сейчас перед городом новая задача — достойно провести II Европейские игры в 2019 году. Практически готова вся спортивная инфраструктура, есть гостиницы для атлетов. Самое время подумать о волонтерах. Какой помощи ждут от молодежи в проведении масштабных спортивных состязаний? Ответ на этот вопрос искали участники открытого диалога «Волонтер — душа спорта».

Зампредседатель НОК Максим Рыженков:
— Они должны все объяснить, подсказать, где находятся спортивные объекты, транспорт, на котором можно туда добраться, ознакомить с графиком соревнований. Когда в аэропорту гостей будут встречать доброжелательные волонтеры, разговаривающие на языке граждан, которые приедут, — это очень важно для имиджа Беларуси как молодого развивающегося государства.
К слову, обсуждается возможность увеличить срок безвизового пребывания иностранцев на время Игр. Господин Рыженков добавил:
— Хотелось бы, чтобы гости имели возможность не только посетить соревнования и фан–зоны, но и прикоснуться к удивительным местам Беларуси — побывать в Беловежской пуще, Новогрудском, Мирском замках.
Кстати, желающих стать волонтером немало. Это очень креативные и мобильные молодые люди.

Виктория КРУПЕНЬКОВА.

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