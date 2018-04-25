Треть жителей Литвы не знают, что с имуществом могут унаследовать и долги

Треть жителей Литвы не знают, что вместе с имуществом родственников они могут унаследовать и финансовые задолженности, показало исследование, проведенное по заказу Swedbank. Помимо этого, большинство людей не составили завещание, поэтому их имущество будет унаследовано в установленном законом порядке.

По словам главы Института финансов, Swedbank Юрате Цвиликене, результаты опроса показали, что многие жители не склонны думать о худшем жизненном сценарии.

«Более 60% жителей страны не говорили о смерти со своими близкими, не обсуждали, что в таком случае следует делать. 31% не знают и того факта, что вместе с имуществом они могут унаследовать и долги», — сказала Ю.Цвиликене.

Как показал опрос, 65% респондентов знают, кто унаследует их долговые обязательства и имущество.

Трое из четырех жителей не составили завещание и не планируют этого делать. В ближайшее время это планируют сделать 14% респондентов.

По данным опроса, о составлении завещания начинают думать люди старшего возраста – старше 56 лет. Люди среднего возраста (30-45 лет) чаще не составили завещание и не планируют это делать в ближайшее время.

Опрос жителей по заказу Swedbank провела компания Spinter tyrimai в августе 2018 года. Были опрошены 776 респондентов в возрасте от 30 до 75 лет.

l24.lt