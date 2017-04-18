Треть жителей Литвы поддерживают всеобщую воинскую обязанность

Предложение о введении всеобщей воинской повинности поддерживает треть населения Литвы, свидетельствуют результаты новыейшего опроса общественного мнения, проведённые по заказу агентства BNS компанией RAIT.

В ходе опроса 8% респондентов сказали, что, по их мнению, воинскую службу в Литовской армии должны проходить все парни и девушки, ещё 23% считали, что служить в армии должны только парни.

25% опрошенных утверждают, что в следует оставить нынешний порядок, когда в армию призывается лишь часть молодых парней, а 34% убеждены, что в Литве должна быть только профессиональная армия без обязательного призыва.

Министр обороны Раймондас Кароблис утверждает, что результаты данного опроса вселяют оптимизм, но вместе с тем показывают, что необходимо работать по информированию общества.

“Только треть высказывается за профессиональную службу, и более половины поддекрживает тот или иной вид смешанной службы. Мы видим понимание того, что призывники должны быть частью армии. Так что результаты довольно хорошие, но нам надо ещё постараться объяснить свои идеи обществу”, – отметил министр.

Частично воинский призыв в Литве был возвращён в 2015-м как реакция на действия России в Украине и регионе Балтийского моря. В этом году планируется призвать в армию более 3,5 тыс. молодых людей в возрасте 19-26 лет. Первые призывники начали службу уже во вторник.

BNS

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