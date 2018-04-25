Третьяковка в честь своего 125-летия проведет «знаковые» выставки Куинджи, Ларионова и Кабаковых

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Государственная Третьяковская галерея 15 августа 2018 года празднует 125 лет со дня своего официального открытия. Ныне это крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства.

Хотя датой основания галереи принято считать 22 мая 1856 года, когда предприниматель и меценат Павел Михайлович Третьяков впервые приобрел в свою коллекцию работы русских художников, но официально музей под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» был открыт 15 августа 1893 года.

В честь этой знаменательной даты осенью 2018 года Третьяковка проведет ряд крупных выставок, каждая из которых является знаковой.

Самая первая премьера сезона — выставка в парке «Зарядье» в начале сентября. «Это первый проект Третьяковской галереи в этом пространстве и, надеюсь, не последний. Это выставка «Изображая Россию», на которой мы представим произведения из своего собрания, изображающие Россию как страну, где сочетаются самые различные географические пояса», — рассказала ТАСС директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Вслед за этим в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех». «Это первая в Москве ретроспектива великого художника Ильи Кабакова, которому в этом году исполняется 85 лет, и первая выставка Кабакова в Третьяковской галерее. Это абсолютно знаковый для нас проект, который мы делали вместе с двумя другими великими музеями — галереей Tate Modern (лондонская галерея модернистского и современного искусства — Прим. ред.) и Государственным Эрмитажем», — отметила Трегулова.

Третьяковская галерея — последняя точка, где будет экспонироваться этот интереснейший международный проект. «В каждом месте экспонирования были какие-то свои особенности. Государственный Эрмитаж показал те работы Кабакова и те инсталляции, включая «Красный вагон», которые находятся у них в собрании, которые уже не покидают стены Эрмитажа. Мы покажем несколько неизвестных ранее широкому зрителю ранних работ Кабакова. К сожалению, ряд работ, которые содержатся в галерее Tate Modern, в силу эмбарго на межмузейный обмен между Россией и США не смогли приехать в Россию. И мы постарались заменить их работами, которые нам удалось получить из зарубежных и российских частных собраний», — рассказала Трегулова.

Она добавила, что будет показана еще одна инсталляция, которой не было ни в галерее Tate, ни в Эрмитаже.

19 сентября для публики откроется первая в истории ретроспектива величайшего русского художника начала 20 века — Михаила Ларионова. Его имя гораздо меньше известно и широкому зрителю, гораздо меньше на слуху, чем его великих современников — Малевича, Кандинского и Татлина.

Экспозиция объединит самые знаковые и важные произведения Ларионова из российских и зарубежных музеев, частных собраний. Работы для нее предоставили такие крупные музеи, как Центр Помпиду (Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже — прим. ред.), галерея Tate Modern, Музей Виктории и Альберта (музей в Лондоне, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна — прим. ред.), Музей Альбертина (художественный музей в Вене, во дворце эрцгерцога Альбрехта, в котором собрана одна из самых значительных коллекций графики — прим. ред.).

«Эта выставка будет идти в том же здании, что и выставка Кабакова, для которого, кстати, Ларионов самый важный русский художник. Мы надеемся, что эти две экспозиции покажут начало важнейших художественных процессов начала ХХ века, как они отражаются в творчестве Ларионова, и логическое продолжение — в творчестве Кабакова», — сказала директор галереи.

В первые дни октября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи начнет работу выставка Архипа Куинджи. «Мы надеемся, что она заставит зрителей по-новому взглянуть на этого очень популярного художника и понять, что все знаменитые эффекты, которые он использовал в своих очень необычных картинах, это не некая самоцель, а попытка отразить серьезнейший метафизический смысл, который, как он полагал, разлит в природе», — отметила Трегулова. Экспозиция расскажет о Куинджи как о художнике-философе, художнике-метафизике, который через пейзаж выражал важнейшие темы и состояния человека.

NEWSru.com