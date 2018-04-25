Трехсторонний совет вновь обсудит повышение минимальной зарплаты

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В понедельник литовское правительство, представители работодателей и некоторых профсоюзов обсудят на Трехстороннем совете повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с начала следующего года.

Председатель совета, глава Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене на минувшей неделе сообщила BNS, что профсоюзы по-прежнему хотят поднять ММЗ до 450 евро до уплаты налогов.

Однако вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сообщила BNS. что Кабин продолжает рассматривать предложение повышения ММЗ со следующего года до 420 евро. Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис отметил в интервью BNS, что его организация видит повышение ММЗ до 420 евро в качестве компромисса.

В этом году Трехсторонний совет дважды пытался договориться о повышении ММЗ, однако решение не приняли. Решение совета является лишь совещательным, окончательно эти вопросы решает правительство.

В прошлом году ММЗ была повышена на 20 евро до 400 евро.

Вступивший в силу с середины прошлого года новый Трудовой кодекс регламентирует, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированный труд.

BNS