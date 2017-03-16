Трехсторонний совет завершил рассмотрение Трудового кодекса

На состоявшемся в среду последнем заседании Трехсторонний совет представителей правительства Литвы, работодателей и профсоюзов завершил рассмотрение спорных пунктов Трудового кодекса, социальные партнеры подписали соглашение.

Министерство социальной защиты и труда сообщило, что была достигунта договоренность по регламентированию отпусков, праву на выплату по безработице, информировании и консультировании, а также по критериям, по которым избираются члены Трехстороннего совета.

При этом общие позиции не были найдены по организации забастовок, объявлении локаутов, по дополнительным гарантиям представителям работников, срочным трудовым договорам, рабочим графикам, заключению коллективного договора, конфликтам интересов.

После того, как был достигнут консенсус по части спорных вопросов, проект изменений к принятому, но еще не вступившему в силу Трудовому кодексу будет вынесен на рассмотрение сейма. Новый Трудовой кодекс должен вступить в силу до 1 июля.

В конце прошлого года сейм отложил на полгода вступление в силу новой социальной модели, одной из основных частей которого был новый Трудовой кодекс.

BNS

Метки: Литва, Трехсторонний совет, Трудовой кодекс