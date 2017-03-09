«Три буквы» не разрушат литовский язык

Вопрос о написании нелитовских фамилий в парламенте следует рассматривать тогда, когда будет воля принять такое решение, говорит премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Сегодня, выходя на пленарное заседание с этим вопросом, мы должны четко сказать, есть ли у нас политическая воля принять (такое) решение – вот тогда и сделаем или просто по этому вопросу скажем, что сегодня – нет, мы еще не созрели для таких изменений», – сказал С. Сквярнялис в воскресной телепрограмме «Неделя».

Он сам выразил поддержку идее разрешить иностранцам писать фамилии нелитовскими буквами латинской основы.

«Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму», – сказал премьер.

С. Сквярнялис вспомнил историю о том, как вопрос о написании фамилий был отклонен во время последнего визита тогдашнего президента Польши Леха Качиньского.

В апреле 2010 года Сейм Литвы отклонил подготовленный тогдашним премьером, консерватором Андрюсом Кубилюсом законопроект, в котором предлагалось разрешить оригинальное написание в личных документах имен и фамилий латинского происхождения, без литуанизации. Законопроект был отклонен в тот день, когда в Литве находился с визитом президент Л. Качиньский.

Впоследствии посетивший Польшу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью польским СМИ извинился за это голосование в Сейме.

В течение нескольких последних лет литовские суды уже обязали записывать имена и фамилии нелитовскими буквами в свидетельствах о рождении и о браке граждан Литвы. Муниципальные отделы гражданской метрикации, которые поначалу отказывались записывать имена и фамилии в документах нелитовскими буквами, теперь перестали обжаловать решения судов и выдают требующиеся документы.

Так, в минувший вторник Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) принял еще одно решение о написании имен собственных в документах – было решено, что нелитовские фамилии Вардын и Пауэлс (Wardyn, Pauwels) должны быть написаны и в литовской транскрипции и буквами нелитовского алфавита.

Решения суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.

«Каким способом будет написано, до сих пор не понятно и не ясно», – сказала BNS глава Европейского фонда прав человека, который представляет заявителей, Эвелина Балико.

Семья литовки и поляка просила выдать их ребенку карточку удостоверения личности согласно записанной в регистре населения фамилии Wardyn с буквой w, отсутствующей в литовском алфавите, а семья бельгийца и литовки просила вписать фамилию ребенка и в карточке удостоверения личности, и в паспорте.

На прошлой неделе суд уже принял два решения по делам Жакэ (Jaquet) и Горецки-Мицкевич (Gorecki – Mickiewicz). Суд обязал Вильнюсское управление миграционной службы полиции выдать гражданам Литвы паспорта с обеими версиями написания фамилии: в литовской транскрипции, которая должна быть вписана на основной странице паспорта, и на языках оригинала в разделе прочих записей.

Э. Байко сказала, что обе семьи после решения суда уже обратились вновь к чиновниками из миграционного управления, однако и на сей раз им отказали выдать документы с двумя различными написаниями фамилий. По словам юриста, далее они будут добиваться правосудия в Европейском суде по правам человека и в Комитете по правам человека ООН.

Действующие сейчас в Литве законодательные акты предусматривают, что в документах литовских граждан имена и фамилии пишутся буквами литовского алфавита.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Вопрос о написании, Саулюс Сквярнялис, Три буквы, фамилии