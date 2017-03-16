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Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств со стороны К. Пукаса

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Три девушки обратились в Генеральную прокуратуру Литвы, указав, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны парламентария Кястутиса Пукаса.

“Три девушки обратились в Генпрокуратуру по поводу совершенных членом сейма К. Пукасом преступных деяний. По сути, главный аргумент, почему они обратились – статья о сексуальных домогательствах”, – сказал BNS адвокат адвокатской конторы Ziemelis, Valys, Rugys ir parneriai Каролис Ругис.

По его словам, одна девушка работала помощником парламентария в сейме, две другие пытались трудоустроиться на должность помощника парламентария.

Как подтвердила BNS в среду вечером представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене, это заявление получено. По ее словам, прокуратура получила и еще одно отдельное заявление женщины с подобными обвинениями.

BNS

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