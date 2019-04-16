Три креста в Вильнюсе окрасятся в цвета флага Франции

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Во вторник вечером в Вильнюсе памятник Трех крестов символически будет подсвечен цветами флага Франции.

Как сообщает мэрия Вильнюса, таким образом столица Литвы выражает свою поддержку жителям Франции и французам, проживающим сейчас в Вильнюсе.

В понедельник сильнейший пожар разорил Собор Парижской Богоматери — один из главных архитектурных памятников ранней готики.

Нотр-Дам де Пари ежегодно посещало около 13 млн человек. Это старейший кафедральный собор в северной части Франции, его строительство было завершено в 1345 году.

Пожар полностью уничтожил крышу и шпиль собора.

BNS