Трибунал в Гааге спустя семь лет оправдал президента Кот-д’Ивуара

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге оправдал и освободил бывшего президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо, после семи лет ареста. Об этом во вторник, 15 января, сообщает NOS. По мнению судей, против Гбагбо было недостаточно доказательств.

Сообщается, что прокуроры предоставили большое количество доказательств преступления, но не имели достаточно доказательств того, что за них ответственен именно Гбагбо.

Экс-президент Кот-д’Ивуара был первым в истории главой государства, представшим перед МУС по обвинению в преступлениях против человечества.

В 2011 году Гбагбо, который был самым влиятельным человеком в Кот-д’Ивуаре, арестовали и передали в Гаагу по подозрению в организации убийств, пыток и изнасилований во время гражданской войны 2010-2011 годов.

Кот-д’Ивуар находился в глубоком кризисе в 2010-2011 годах. Гбагбо проиграл выборы, но отказался передать власть.

korrespondent.net

Photo by Una_Clara on Foter.com / CC BY-SA