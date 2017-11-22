Трое сотрудников Белого дома лишились работы из-за “неподобающих контактов” во время азиатского турне Трампа

Трое офицеров отстранены от исполнения своих обязанностей в Белом доме из-за обвинений в “неподобающих контактах” с иностранными женщинами во время сопровождения президента США Дональда Трампа в его недавнем 12-дневном азиатском турне. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, в настоящее время в отношении уволенных специалистов по связи проводится проверка, так как, по предварительным данным, они нарушали комендантский час в ходе визита Трампа во Вьетнам.

“Мы знаем об этом инциденте, в настоящее время идет разбирательство”, – подтвердил представитель Министерства обороны США Марк Райт.

Военнослужащие входили в подразделение Белого дома, обеспечивающее безопасную связь для президента, вице-президента, сотрудников Секретной службы и других должностных лиц.

Как отмечается в статье, за последние месяцы это не первый аналогичный случай. Так, в августе еще четверым военнослужащим из того же подразделения были предъявлены обвинения в том, что во время подготовки к прибытию вице-президента Майкла Пенса в Панаму они в нерабочее время провели иностранок в закрытую зону. Все четверо были вынуждены вернуться в США до Пенса. Их также освободили от обязанностей до окончания расследования.

Сопровождающие президентов США лица неоднократно были замечены в неподобающем поведении во время поездок лидеров за границу. Так, в марте 2014 года трех сотрудников Секретной службы США, которые должны были обеспечивать безопасность визита президента Барака Обамы в Европу, отстранили от исполнения обязанностей и отправили домой в связи с нарушением дисциплины. Как оказалось, накануне прилета Обамы в Нидерланды сотрудники Секретной службы вернулись в свой отель в Гааге пьяными, причем один из них даже не смог добраться до номера и уснул прямо в коридоре.

В 2012 году перед прибытием Обамы в Колумбию для участия в Саммите Америк в апреле несколько сотрудников Секретной службы устроили в Картахене вечеринку с алкоголем и проститутками. После произошедшего 10 человек лишились должностей.

Азиатское турне Трампа состоялось в начале ноября. Он посетил Японию, Китай, Филиппины, Вьетнам. Во вьетнамском Дананге американский лидер принял участие в саммите АТЭС.

NEWSru.com

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