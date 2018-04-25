Тройка лидеров президентского рейтинга — без С.Сквярнялиса

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Как сообщает портал delfi.lt, премьер-министр Саулюс Сквярнялис выпал из первой тройки президентского рейтинга в связи с уменьшением доверия к нему.

По данным проведённого в июне фирмой Spinter tyrimai опроса изучения общественного мнения, место С.Сквярнялиса занял член Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ХДЛ), бывший дипломат Вигаудас Ушацкас, общая оценка которого остаётся неизменной: за него, если бы выборы проводились в следующие выходные, в июне проголосовали бы 6,7% респондентов.

Доверие к Сквярнялису понизилось с 9,7% в мае до 6,3% в июне.

В первой тройке лидеров, как и раньше, остаются экономист Гитанас Науседа, второй — мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. В июне 20,6% избирателей проголосовали бы за Г.Науседу (в мае — 21,6%), а за В.Матийошайтиса в июне свои голоса отдали бы 10% респондентов (в мае — 11,6%).

Увеличилось число не определившихся: не знающих, за кого голосовать в июне было 23,5% участников опроса, в мае доля таких избирателей составляла 18,3%.

BNS