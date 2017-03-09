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Тролис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 09, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK0848-5Жила себе одна бабушка и у было у нее два кота, двa лучших друга. Внезапно женщина умерла… И тогда ее родственники просто оставили котов у контейнеров. Обычная грустная история, каких случается сотни, когда животные оказываются «живым мусором».

Тролис – настоящий дружелюбный гигант. Он кастрирован, здоров  и привит. Hе останьтесь равнодушным к этому красавцу… Он очень хочет быть кому-то нужным! По поводу Тролиса звоните по тел. 868369502.

Команда «SOS-животные».

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