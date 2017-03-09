Тролис

Жила себе одна бабушка и у было у нее два кота, двa лучших друга. Внезапно женщина умерла… И тогда ее родственники просто оставили котов у контейнеров. Обычная грустная история, каких случается сотни, когда животные оказываются «живым мусором».

Тролис – настоящий дружелюбный гигант. Он кастрирован, здоров и привит. Hе останьтесь равнодушным к этому красавцу… Он очень хочет быть кому-то нужным! По поводу Тролиса звоните по тел. 868369502.

Команда «SOS-животные».

Метки: N10 (1150) 9 марта, приют для животных