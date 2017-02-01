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Троллейбус зарядится в пути

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 02, 0:01   |   Комментариев: 0

Первый в Беларуси маршрут для бесконтактных троллейбусов заработал в Гродно. На улицы города вышли 5 инновационных машин производства минского завода «Белкоммунмаш», разработанных по заказу Гродненского троллейбусного управления. Их особенность в том, что они могут двигаться как автономно, так и привычным привязным способом, а подзарядка аккумулятора производится прямо в пути — от троллейбусной контактной сети. Немаловажная деталь: чтобы поменять режим электроснабжения, водителю не нужно выходить из кабины. Новый вид транспорта снабжен автоматическим механизмом подъема и опускания штанговых токоприемников.

LTK0134-5Появлению уникальной техники в областном центре поспособствовали ускоренные темпы жилищного строительства последних лет. В Гродно появилось несколько новых густонаселенных микрорайонов. Немало потенциальных пассажиров переселились в места, недоступные для обычных троллейбусов. Там отсутствует контактная сеть для электротранспорта. Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что именно этот факт послужил толчком к использованию инновационного троллейбуса:

— За последние 5 лет население Гродно увеличилось на 30 тысяч человек. Мы искали вариант, который позволил бы сразу решить несколько проблем: транспортную, экологическую и экономическую. Принимали во внимание перспективное введение в эксплуатацию Белорусской АЭС и возможности, которые это открывает перед нами.

Первый маршрут гибридного троллейбуса с возможностью автономного хода до 30 километров свяжет два отдаленных друг от друга гродненских микрорайона: Вишневец и Девятовка. На 25–километровом маршруте немногим более 11 километров обеспечены контактной сетью, остальное расстояние троллейбусам надо будет преодолевать на запасах электроэнергии в накопителе.

Катерина ЧАРОВСКАЯ.

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