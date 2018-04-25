Тропический циклон на Филиппинах

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Не менее 22 человек стали жертвами тропического циклона «Усман», который обрушился на Филиппины утром 29 декабря. Он принес с собой проливные дожди, наводнения, а также оползни.

По данным Национального совета по природным бедствиям, примерно 4.900 человек были эвакуированы из пострадавших районов – в частности, с острова Самар, расположенного в центральной части архипелага, пишут 30 декабря зарубежные СМИ и в их числе сайт телеканала «Аль-Джазира».

По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли, по меньшей мере, 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.

«Большинство (разрушенных) районов все еще находится под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов», — доложил Клаудио Юкот, глава отдела гражданской обороны региона Бикол.

Ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2.

В Катармане, столице провинции Самар, за 24 часа выпало 438 мм осадков. Филиппинская береговая охрана сообщает, что более 20.000 пассажиров судов оказались заблокированными в разных портах по всей стране.

NEWSru.com.il