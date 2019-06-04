Трубопровод Дружба начнет работу через месяц

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Эксплуатация всех трех ниток трубопровода Дружба начнется 1 июля. Об этом говорится в сообщении польской компании-оператора трубопровода PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти.

«Частичное возобновление поставок сырья из России трубопроводом Дружба наступит 10 июня… Однако 1 июля все три нитки нефтепровода будут включены в эксплуатацию», — информировала компания.

Кроме того, компания PERN отметила, что как оператор трубопровода на территории Польши, готова оперативно возобновить закачку.

В сообщении компании также указано, что в ходе переговоров «стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, получающих сырье из России».

Во встрече приняли участие производители, дистрибьюторы и потребители нефти, транспортируемой через трубопровод «Дружба» в Польшу и Германию.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

Лишь 2 мая в Беларусь начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу Дружба.

korrespondent.net