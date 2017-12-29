Трудности в Литве с наймом иностранцев толкают предпринимателей в “тень”

Нелегальная работа составляет довольно значительную часть укоренившейся в стране “тени”, негативное влияние на этот показатель оказывают и зачастую незаконно работающие в Литве иностранцы. Сложные условия их трудоустройства в настоящее время являются одним из препятствий для бизнеса, и оно, как считается, исчезнет в случае упрощения процесса, пишет «Lietuvos zinios».

“Для мелких предпринимателей нынешний процесс найма слишком запутанный, но при столкновении с нарастающей нехваткой работников вопросы трудоустройства иностранцев становятся всё более актуальными для малых и средних предприятий. Однако трудности с привлечением иностранцев создают среду, позволяющую обойти их и переместить свою деятельность в «тень». Тогда получается так, что граждане третьих стран начинают работать в Литве, получив визы стран Шенгенского соглашения в польских туристических агентствах и разрешения на работу в Польше”, – утверждает Гитис Моркунас, руководитель Департамента предпринимательства учреждения Versli Lietuva.

По данным Государственной инспекции труда, 47 из 60 незаконно работавших иностранцев, которых в прошлом году установили инспекторы труда, составляли граждане Украины – почти 80% всех установленных незаконно занятых иностранцев. Из установленных в этом году незаконно трудившихся 90 иностранцев украинцы составляли 70%. Почти все граждане Украины незаконно трудились в строительном секторе.

BNS

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