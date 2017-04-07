Трудовой кодекс – на согласовании

Министерство социальной защиты и труда на основе соглашений, достигнутых на Трехстороннем совете, подготовило проекты изменения Трудового кодекса, Закона о занятости, Закона о социальном страховании на случай безработицы и представило их до 12 апреля на обсуждение заинтересованным ведомствам, социальным партнерам и обществу.

«Мы учли все пункты, по которым была достигнута договоренность на Трехстороннем совете, и передаем их для согласования заинтересованным ведомствам, а также представителям профсоюзов, работодателей и обществу. Мы надеемся, что после того как удалось достичь договоренности по основным пунктам, вся социальная модель будет принята в ближайшее время», – отметила вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

В Трудовом кодексе предлагается установить, чтобы была введена суммарная система подсчета рабочего времени – максимальное рабочее время – 52 часа в неделю без дополнительного времени и учета дежурств.

Срок учета ночного рабочего времени – 3 месяца.

Если на предприятии или в компании 20 и больше работников, должен быть учрежден Рабочий совет. Одно место в этом совете должно быть закреплено за членом профсоюза, которого выбирают из 3 кандидатов. Кроме того, решено вернуть компенсацию за работу в разных местах и на улице.

Также решено вернуть компенсацию за работу в разных местах и работу на улице.

Чтобы обеспечить безопасность лишившихся работы людей, предлагается установить, что человек получает право на получение пособия по безработице, если у него есть 12-месячный стаж в течение 30 месяцев (а не 24) и пособие выплачивается в течение 9 месяцев.

Чтобы обеспечить более быстрое и эффективное возвращение человека на работу, предлагается утвердить новые правила развития социальных и трудовых навыков, которые дадут возможность человеку восстановить или усовершенствовать свои навыки.

Предлагается людям со статусом беженца оказывать дополнительную помощь на рынке труда и применять субсидии для их трудоустройства.

В соответствии с соглашением о трудоустройстве услуги по оценке возможности трудоустройства будут предоставляться не только безработным, но и другим лицам, которые ищут работу.

Чтобы уменьшить бремя санкций в отношении безработных, их не будут лишать этого статуса за отказ от работы без веской причины и т. д. Также всем контролирующим ведомствам предлагается дать возможность назначать штрафы работодателям за нелегальных работников и др.

В конце прошлого года Сейм отложил вступление в силу некоторых актов новой социальной модели – Трудового кодекса, Закона о занятости, Закона о страховании на случай безработицы – до 1 июля 2017 г., чтобы согласовать интересы социальных партнеров и обеспечить баланс интересов работодателей и работников.

15 марта 2017 года Трехсторонний совет завершил обсуждение спорных вопросов.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Министерство социальной защиты и труда, Трудовой кодекс