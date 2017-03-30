Трудовой кодекс: общего языка нет

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что в готовящийся новый Трудовой кодекс будут внесены только те изменения, которые согласованы Трехсторонним советом. Он считает, что после принятия закона дискуссии по спорным вопросам могут быть продолжены.

Работодатели надеются, что Сейму удастся за апрель принять весь Трудовой кодекс с 19-ю пунктами, которые согласованы на Трехстороннем совете. Они считают, что по тем положениям, где до сих пор не удалось договориться, можно продолжать переговоры позже.

Профсоюзы тем временем отрицают договоренности с властями.

Спорных вопросов нет?

«Трехсторонний совет после нелегких переговоров пришел к компромиссу по важнейшим установкам Трудового кодекса. Это первое соглашение Трехстороннего совета такого уровня, которое открывает путь для важной структурной реформы социальной модели. От премьера мы услышали решительное обещание, что решение по поводу Трудового кодекса больше не будет откладываться, и что будут уважаться соглашения, достигнутые на Трехстороннем совете. Надеемся, что пользу от этого современного документа как работники, так и бизнес почувствуют уже в этом году», — отметил президент Конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

Социальные партнеры на Трехстороннем совете договорились по всем спорным вопросам: по поводу суммированного учета рабочего времени, бесплатного отпуска продолжительностью 20 дней, было достигнуто соглашение, что трудовой арбитраж могут инициировать обе стороны коллективного спора.

Один из важнейших пунктов соглашения — Трудовой совет должен быть на каждом предприятии, в котором работает более 20 сотрудников, а одно место должно выделяться члену профсоюза.

«На Трехстороннем совете удалось добиться равновесия интересов работников и работодателей, и чтобы достигнуть этого, пришлось идти на определенные компромиссы. Например, сократить период суммарного учета рабочего времени от 4 до 3 месяцев. Суммарный учет рабочего времени имеет большое значение, поэтому если сократить период учета еще больше, это ни к чему хорошему не приведет. Суммарный учет придает гибкости при организации работы, позволяет реагировать на сезонность, меняющиеся условия рынка», — говорит Суткус.

Один из важных пунктов, по которым на Трехстороннем совете не удалось прийти к соглашению, касается забастовок. Профсоюзы стремились к упрощению порядка организации забастовок и отмене локаутов. «Забастовки — крайняя мера, которая применяется, когда не удается договориться другими способами. Мы должны понимать, что если будет узаконен очень длительный период, в течение которого нельзя будет заменить бастующих работников, бизнес может полностью остановиться», — говорит Суткус.

По словам Суткуса, решение отложить вступление в силу Трудового кодекса уже повлекло за собой негативные последствия, что отразилось и на экономике страны, и на ее репутации, поэтому дальнейшее промедление оправдать нельзя.

«Это дело не только литовских работодателей и работников. За нами внимательно наблюдают международные бизнес-сообщества и Еврокомиссия. Еврокомиссия сделала исключение, позволив Литве сформировать больший дефицит из-за проводимой реформы социальной модели, поэтому, если мы и в этот раз отложим вступление в силу Трудового кодекса, возникнут сомнения в потенциале страны», — говорит Суткус.

«Возможно, это совпадение, но на Трехстороннем совете социальная модель впервые была представлена ровно два года назад — столько длились дискуссии об одном из важнейших правовых актов, регламентирующих трудовые отношения в Литве. Еще более года длилась подготовка к самой социальной модели, с которой работали почти 30 ученых. Такой длительный процесс — порочен, за эти три года изменился и рынок труда, и потребности бизнеса, далеко ушла и судебная практика, поэтому больше нельзя откладывать вступление в силу Трудового кодекса», — говорит один из разработчиков социальной модели, юрист, доктор Юстинас Усонис.

По его словам, согласованные на Трехстороннем совете установки не революционные, но важно, чтобы не осталось установок, которые были приспособлены к промышленности еще времен СССР и больше не соответствуют процессам деятельности современных предприятий, изменившимся трудовым отношениям, и работникам, и работодателям предоставлено больше гибкости и возможностей принимать решения.

«Сегодня мы не знаем, как через год изменится бизнес-среда, рынок труда, возможно, придется полностью обновлять Трудовой кодекс, но давайте не останавливать прогресс сегодня», — говорит Усонис.

Он также подчеркнул, что очень важно принять окончательное решение по поводу Трудового кодекса как можно скорее, чтобы у бизнеса до начала июля было время подготовиться к переменам.

«Мы свое обещание выполнили — Трехсторонний совет представит соглашение, достигнутое всеми социальными партнерами, сейчас надеемся, что политики выполнят свое обещание и примут Трудовой кодекс таким, о котором договорился Трехсторонний совет», — говорит Суткус.

«Если появится потребность в будущем изменить Трудовой кодекс по изменившимся социальным или экономическим причинам, вновь должен будет инициироваться диалог социальных партнеров на Трехстороннем совете. Мы готовы наблюдать за ситуацией, и если понадобится, мы инициируем на Трехстороннем совете новый диалог», — заключил он.

Реверанс властей перед работодателями

Повторяемые премьером Саулюсом Сквярнялисом слова о том, что на Трехстороннем совете достигнуты договоренности, устраивающие и работодателей, и профсоюзы, это неправда. Профсоюзы не согласны с частью оставшихся в новом Трудовом кодексе положений, который должен вступить в силу 1 июля. И они будут добиваться их изменения.

«Откладывание вступления в силу Трудового кодекса власть, особенно премьер и председатель Сейма, называли возможностью углубиться в суть вопроса и найти лучшие решения. К сожалению, реальность совсем иная. Сегодня мы можем констатировать – переговоры на Трехстороннем совете были порочными», – подчеркивает Артурас Чярняускас – председатель Литовской конфедерации профсоюзов.

Было четко сказано: если представителям работников и работодателей не удастся договориться, то вступит в силу принятый предыдущим Сеймом либеральный Трудовой кодекс. Иначе говоря, неудачные переговоры могли бы принести работодателям большую выгоду. Такая ситуация работу профсоюзов на Трехстороннем совете сделала особенно сложной.

«Так какие тут могут быть переговоры? Это явный реверанс властей перед работодателями. Они даже не были заинтересованы договариваться, только давить», – сказал Чярняускас.

Если бы переговоры шли не на основании принятого Трудового кодекса, а например, на основе проекта, согласованного в парламентских комитетах представителями работодателей и профсоюзов, или вообще «с нуля», такого неравноправия можно было бы избежать.

«С 1 июля должен вступить в силу новый Трудовой кодекс, но это еще не означает конца нашей работы. Осталось немало положений, корректировки которых мы будем добиваться. Надеемся, что парламентарии учтут аргументы профсоюзов. Хорошо, что часть поднимаемых нами проблем уже сейчас находит отражение во вносимых сейчас предложениях некоторых членов Сейма», – обобщил Чярняускас.

Основные аспекты, над которыми будут работать профсоюзы, связаны с обстоятельствами заключения срочных трудовых договоров, с вопросами коллективных договоров, составлением графиков работы, не попирающих прав работников, лицензированием предприятий временного трудоустройства, а также вопросами, касающимися организации забастовок и объявления локаутов.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1153) 30 марта, новый Трудовой кодекс, профсоюзы, Саулюс Сквярнялис