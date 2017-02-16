Трудовой кодекс: пока договориться не удается

Какие положения нового Трудового кодекса должны быть откорректированы, Трехсторонний совет (ТС) представителей правительства, работодателей и профсоюзов должен решить до середины марта, однако пока договориться им по этому вопросу все еще не удается.

По утверждению представителей (ТС), если им самим не удастся принять решение, то этот и некоторые другие вопросы просто будут переданы на обсуждение самому Сейму, сообщает медиаресурс Lrytas.lt.

Полностью договориться не удается

Как утверждает Йонас Гузавичюс – вице-президент Конфедерации промышленников Литвы и член организации работодателей, пока дискуссии в Трехстороннем совете проходят неплохо, однако окончательно договориться все еще не удается.

«С профсоюзом мы встречаемся не только на Трехстороннем совете и пытаемся обсудить возникшие вопросы. Думаю, что возникнет некоторая часть вопросов, которая будет представлена Сейму, и он должен будет принять решение по тем вопросам, по которым мы сами не договоримся. Договориться на Трехстороннем совете на сто процентов нам не удается, но думаю, что оставим их решение Сейму», – сказал Гузавичюс.

В качестве важнейших для обсуждения вопросов представитель организации работодателей называет подписание коллективных договоров, а также учреждение гарантийного фонда при увольнении и уходе с работы.

«Поднимаемые вопросы будут о подписании коллективных договоров, о представительстве. Я полагаю, что мнения разделятся, и я не думаю, что мы договоримся с членами совета.

Другой вопрос касается гарантийного фонда, иными словами – о деньгах при уходе с работы. Мы хотим, чтобы этот фонд накоплялся за счет всех предприятий, чтобы они платили в него обязательно. Прошлое правительство пообещало, что за счет однопроцентной части, которая планировалась за счет уменьшенных взносов в «Содру», будет формироваться гарантийный фонд. Скажем, за первые дня месяца среднюю зарплату при увольнении уплатит работодатель, а затем в зависимости от трудового стажа еще до трех месяцев выплачивает «Содра», – о предлагаемых поправках к Трудовому кодексу сказал Гузавичюс.

Цель – упрощенные условия увольнения

Еще одна поправка, которая очень важна как для работников, так и для работодателей, – упрощенные условия приема и увольнения с работы.

«Надо, чтобы срок предупреждения не был слишком длинным, чтобы не применялись большие исключения, чтобы было так: если работодатель предусмотрел, что он ликвидирует это рабочее место, то он мог бы уволить любого работника по своему усмотрению, может быть, за исключением беременных женщин или имеющих малолетних детей, членов многодетных семей, но ни в коем случае не принимая во внимание какие-то другие заслуги или трудовой стаж.

В соответствии с нынешнем кодексом сейчас труднее всего уволить человека пенсионного возраста, потому что у него самый большой трудовой стаж, может, самая высокая квалификация. Но так не должно быть. Мы должны подумать о молодых людях, которым нужно работать, потому что такой молодой человек, не получив работы, купит билет и уедет куда-нибудь. Следует разумно упростить прием и увольнение людей с работы», – отметил Гузавичюс.

Сохранились разногласия

Советник премьер-министра Лукас Савицкас утверждал, что, хотя в Трехстороннем совете достигнута договоренность еще не по всем вопросам, однако он надеется, что все-таки удастся найти компромисс.

«Думаю, что один из основных вопросов – качество самих переговоров, вовлечение всех сторон, расширение организаций работников и работодателей. Мы верим, что можем работать конструктивно и достичь компромиссов, когда представлены все стороны, когда у всех есть возможность высказать свое мнение и вместе искать приемлемые для всех сторон решения.

Поэтому правительственной стороне очень важно работать в Трехстороннем совете, который обновился и способен принять нужные для Литвы решения. Есть надежда, что Трехсторонний совет проявит высокий уровень социального диалога и по всем положениям Трудового кодекса, вызывающим сомнения, достигнет приемлемых для всех договоренностей», – сказал о поправках к Трудовому кодексу Савицкас.

По его словам, на состоявшемся 24 января втором заседании Трехстороннего совета возникли и определенные разногласия, которые не решены до сих пор.

«На Трехстороннем совете обсуждались положения Трудового кодекса о времени работы и отдыха. Остались определенные расхождения, например, о продолжительности отпусков: 20 или 22 рабочих дня. Однако надеемся, что профсоюзам и работодателям удастся договориться по этому вопросу», – сказал Савицкас.

Обсуждение отложено

По словам Савицкаса, то, что обсуждение положений было отложено до 10 марта 2017 г., никоим образом не связано с ужесточением рабочих условий.

«Отсрочка на полгода рассмотрения этого вопроса действительно не была связана с более жесткими условиями работы. Правительство придерживается позиции, что не следует возвращаться к темам, по которым уже ранее была достигнута договоренность в Трехстороннем совете. А по поводу всех других дискутируемых положений стороны, представляющие социальных партнеров, должны договориться или найти компромиссы», – пояснил он.

Правительство, представители работодателей и профсоюзов на заседании по вопросу о поправках к Трудовому кодексу в этом году встречались уже три раза.

На заседании 10 января 2017 года были заакцентированы нуждающиеся в усовершенствовании положения Трудового кодекса и спланировано, как и в какие сроки состоится их обсуждение на заседаниях ТС. Достигнута договоренность, что обсуждение положений будет закончено до 10 марта с. г. На основании принятых ТС решений будут подготовлены поправки к Трудовому кодексу, которые будут представлены в Сейм.

Второе заседание состоялось 24 января. 7 февраля рассматривались положения, связанные с регламентированием коллективных отношений.

ТС может заключить трехсторонние договоренности о регламентировании трудовых отношений и связанных с ними социально-экономических условий и взаимоотношений сторон.

Вступление в силу Трудового кодекса отложено Сеймом до 1 июля 2017 года с тем, чтобы создать предпосылки для дискуссий социальных партнеров.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Йонас Гузавичюс, Лукас Савицкас, Трудовой кодекс