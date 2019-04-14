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С вступлением в силу нового Трудового кодекса количество обращений в Комиссию по трудовым спорам увеличилось. В прошлом году в ведомство поступило 6,7 тыс. запросов, сообщает Государственная инспекция по труду.

В новом Трудовом кодексе расширена компетенция комиссий по трудовым спорам: им также поручено рассматривать законность отстранения от работы, увольнения с работы и другие споры, по поводу разрешения которых раньше нужно было обращаться только в суд. Также комиссиям по трудовым спорам поручено рассматривать коллективные трудовые споры по поводу трудового права.

По данным профсоюзов, жалобы бывают разные, однако одна из самых больших проблем заключается в том, что трудовой договор между сторонами обычно составляется путем устного соглашения и не подтверждается документально. Другая проблема — это несвоевременная выплата заработной платы.

В Комиссию по трудовым спорам можно обратиться, придя в ближайшее отделение или заполнив соответствующую форму и отправив ее по электронной почте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ