Тщательный контроль за качеством

На Белорусской АЭС готовятся к монтажу корпуса реактора первого энергоблока. Здесь уже начат монтаж основного оборудования турбинного и реакторного отделения. В конце прошлого года «атомное сердце» от завода–изготовителя в России до Островца преодолело по воде и суше практически 2,5 тыс. км. Главный инженер ГП «Белорусская АЭС» Анатолий Бондарь рассказывает корреспонденту БЕЛТА, что в целом по проекту выполнено примерно 38% строительно–монтажных работ, при этом порядка 80% работ — белорусскими организациями. Основное оборудование для первого энергоблока и общестанционных объектов уже закуплено, идут работы и по второму блоку.

— На первом энергоблоке мы готовы к началу монтажа основного оборудования реакторной установки — корпуса реактора, парогенераторов. Компенсатор давления, корпуса сферических главных циркуляционных насосных агрегатов и гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны уже установлены в проектное положение. Сейчас вместе с генеральным проектировщиком АЭС и главным конструктором реакторной установки мы обсуждаем оптимальные варианты последовательности монтажа этого оборудования, — поясняет Анатолий Бондарь. — По результатам входного контроля замечаний к корпусу реактора и его составляющим нет, это подтверждено комиссией с участием представителей регулирующего органа, т.е. Госатомнадзора.

Перед тем как попасть на площадку в Островец, все оборудование проходит тщательный контроль, подчеркивает Анатолий Бондарь. Для этого специалисты БелАЭС выезжают на заводы–изготовители, где проводят оценку качества изготовления оборудования.

Начальник реакторного цеха Белорусской АЭС Александр Канюка показывает прибывший корпус реактора.

— Безопасность атомной станции обеспечивается на всех этапах — от анализа проекта, строительства основных объектов, изготовления и монтажа оборудования, ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации станции. Причем контролирует обеспечение безопасности не только сама эксплуатирующая организация, но и соответствующие надзорные органы, — подчеркивает он.

Вскоре корпус реактора с помощью самого мощного в стране крана Liebherr отправят по транспортному порталу в здание реактора. Две транспортные тележки доставят изделие в зону монтажа. В процессе эксплуатации с помощью портала внутрь здания будут доставлять свежее ядерное топливо и вывозить отработавшее. Смотрим, как выглядит здание реактора изнутри. В центральный зал здания попадаем почти как в корпус реактора — со стороны транспортного портала на отметке +26. Возможно, больше такого шанса и не представится: перед выполнением работ на этапе физического пуска это место станет территорией ограниченного доступа, т.е. герметичной зоной. Контролировать обстановку в ней будут с помощью системы видеонаблюдения и различных датчиков системы контроля и управления. Если возникнет необходимость попасть сюда, то потребуется выполнить специальные мероприятия по входу в герметичную зону: придется стать «космонавтом» и пройти в защитном костюме с применением индивидуальных средств защиты через герметичный шлюз.

Внутри здания реактора расположен бассейн выдержки, здесь отработавшее топливо может храниться до 10 лет. Также обеспечен свободный объем для полной выгрузки в случае необходимости активной зоны. Учет и контроль ядерного топлива на АЭС предусмотрен в проекте Белорусской АЭС в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Александр Канюка участвовал в запуске атомных станций в Индии и Китае. Он заверяет, что станция в Островце будет самой надежной:

— Проект АЭС–2006 — самый безопасный из серии ВВЭР, здесь использована двойная защитная оболочка — для локализации активных веществ в случае аварии и защиты от внешних воздействий, а также дополнительные системы по управлению запроектными авариями.

Начальник турбинного цеха Белорусской АЭС Анатолий Ракач рассказывает о монтаже оборудования в здании турбины:

— Для первого энергоблока поставлено все основное оборудование. Проведена контрольная сборка подшипников и цилиндров турбины. Монтаж турбоагрегата планируется начать в ближайшее время. Продолжительность работ по монтажу турбоагрегата составляет 12 месяцев, это оборудование со сложной конструкцией.

Полным ходом идет и подготовка персонала для первого энергоблока как в учебно–тренировочном центре самой БелАЭС, так и при стажировке на Нововоронежской АЭС.

Ян ЖУР

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Беларусь, энергетика